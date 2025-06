È Giostra Dal primo colpo di mortaio al torneamento Oltre 400 figuranti sfilano per la città | i nomi

momento tanto atteso: la storica rievocazione medievale che unisce tutta la città in un grande abbraccio di tradizione, spettacolo e passione. Con oltre 200 giostre e 400 figuranti, Arezzo si anima per celebrare il cuore della sua storia, invitando tutti a vivere un’esperienza unica e coinvolgente. È il segnale: la magia della Giostra del Saracino sta per cominciare!

Alle 7 in punto di questa mattina, 21 giugno, Arezzo è stata svegliata dall'esplosione del primo colpo di mortaio. Un rituale che si ripete e che invita "nobili e popolo, gente di lettere e di toga, mercadanti et artieri di ogni arte" al torneamento della Giostra del Saracino. Ci siamo. È il momento tanto atteso: la storica rievocazione medievale che unisce tutta la città in un grande abbraccio di tradizione, spettacolo e passione. Con oltre 200 giostre e 400 figuranti, Arezzo si anima per celebrare il cuore della sua storia, invitando tutti a vivere un'esperienza unica e coinvolgente. È il segnale: la magia della Giostra del Saracino sta per cominciare!

