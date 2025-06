È andata così si gira il film con Valerio Mastandrea Michele Riondino e Valentina Lodovini

Preparati a vivere un’esperienza cinematografica unica nel cuore di Orvieto! Il film “È andata così”, con protagonisti Valerio Mastandrea, Michele Riondino e Valentina Lodovini, arriverà in città per due giorni intensi di riprese al Teatro Mancinelli. Un’occasione speciale per scoprire da vicino il dietro le quinte di questa produzione che promette emozioni e sorprese. Non perderti l’evento: la magia del cinema sta per prendere vita proprio qui!

Ciak anche a Orvieto per “È andata così”, il film per il cinema che vede nel cast Valerio Mastandrea, Michele Riondino, Valentina Lodovini e Leonardo Lidi. La troupe sarà in città lunedì 23 e martedì 24 giugno per gli allestimenti e le riprese che si terranno al Teatro Mancinelli, lungo corso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - “È andata così”, si gira il film con Valerio Mastandrea, Michele Riondino e Valentina Lodovini

