Dybala e Pellegrini ancora al centro della Roma? Gasperini attende il loro rientro

Dybala e Pellegrini, pilastri della Roma, sono ancora alle prese con il recupero, mentre Gasperini aspetta il loro rientro per rafforzare la squadra. La finestra estiva di calciomercato rappresenta l’occasione perfetta per innalzare il livello tecnico e mantenere la competitività su più fronti. Il loro ritorno sarà determinante: il futuro giallorosso si gioca anche sulla loro pronta risalita.

Nel corso della finestra di calciomercato estiva la Roma cercherà giocatori in grado di poter alzare il livello tecnico della rosa, regalando a Gasperini la possibilità di essere competitivo su tutti i fronti. In termini di qualità però non si può non pensare a due profili come Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, che sono reduci da una stagione molto differente, terminata però per entrambi con un pesante infortunio e la seguente operazione. Entrambi stanno lavorando per recuperare al meglio ed essere pronti per l’inizio del prossimo campionato, anche se molto del loro futuro sembrerebbe pendere sul neo tecnico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dybala e Pellegrini ancora al centro della Roma? Gasperini attende il loro rientro

In questa notizia si parla di: dybala - pellegrini - roma - gasperini

Pellegrini come Dybala, intervento chirurgico in vista: operazione in Finlandia? - Nella fase cruciale della stagione, la Roma sta affrontando un momento difficile. Dopo aver perso Paulo Dybala per oltre un mese e mezzo, adesso deve fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Pellegrini, che è costretto a un intervento chirurgico in Finlandia.

#Dybala-#Pellegrini, il futuro dipende da #Gasperini #ASRoma Vai su X

Le aspettative di #Gasperini su #Dybala, #Soulè e #Pellegrini #fantacalcio #roma #seriea https://youtube.com/shorts/OcH92uDj16I?si=iY3i_niOep1rS853 Vai su Facebook

Dybala-Pellegrini, il futuro dipende da Gasperini; Roma, Pellegrini e Dybala in missione da Gasperini; Dybala-Pellegrini: il futuro dipende da Gasperini, la situazione.

Roma, Pellegrini e Dybala in missione da Gasperini - Sostituire due calciatori come Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, al momento, non è sostenibile. ilmessaggero.it scrive

IL MESSAGGERO | Dybala-Pellegrini: il futuro dipende da Gasperini, la situazione - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com