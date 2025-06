Duran Duran a Milano | fan in delirio torte sul palco e cori da brividi

Un'estate indimenticabile prende vita a Milano, dove i Duran Duran sono tornati a infiammare il pubblico con un concerto esplosivo all’Ippodromo. Fan in delirio, torte sul palco e cori da brividi hanno trasformato la serata in un vero e proprio tributo agli Eighties. Celebrazione, emozioni e nostalgia si mescolano in un evento che ha riconquistato il cuore di generazioni di appassionati, lasciando tutti con il fiato sospeso e il sorriso sulle labbra.

Una serata infuocata all'Ippodromo tra nostalgia, energia senza età e un pubblico quasi tutto al femminile. Sul palco, gli eroi degli Eighties celebrano 45 anni di carriera con sorprese, dichiarazioni d'amore e momenti da pelle d'oca.

