duomo mille anni di storia in un libro

Dal cuore di Urbino emerge una narrazione affascinante: oltre mille anni di storia racchiusi in un volume prezioso. "La cattedrale di Urbino" svela i segreti millenari, le scoperte recenti e le immagini che risplendono di nuova vita, testimoniando la resilienza del patrimonio culturale. Un’opera che invita a scoprire come il Duomo abbia plasmato e incarnato l’anima di questa città , rendendo realtà un sogno di storia e rinascita.

Oltre un millennio di storia raccontato in circa 400 pagine, con nuovi studi, nuove immagini e scoperte emerse durante il restauro seguito ai terremoti del 2016. Giovedì, l'Arcidiocesi di Urbino – Urbania – Sant'Angelo in Vado, il Comune e l'UniversitĂ Carlo Bo hanno presentato "La cattedrale di Urbino", libro che ripercorre in maniera multidisciplinare le vicende del duomo e ne racconta la centralitĂ nella vita della cittĂ , riprendendo le piĂą importanti ricerche effettuate fin qui, ma offrendo nuovi punti di vista. "Questa ricerca ha restituito alla cittĂ la conoscenza delle proprie opere, ma soprattutto di un deposito storico e culturale che determina perchĂ© noi siamo urbinati – dice don Davide Tonti, vicario episcopale per l'Arte e la Cultura e curatore del volume insieme a Sara Bartolucci e Anna Fucili –.