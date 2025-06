Dungeons & dragons | la nuova serie di fumetti annunciata da dark horse comics

emozione e fermento per gli appassionati di Dungeons & Dragons, pronti a immergersi in nuove epiche avventure a fumetti. La miniserie "The Fallbacks" promette di portare sul nostro tavolo da gioco e nelle pagine dei fumetti storie avvincenti, personaggi memorabili e colpi di scena sorprendenti, ampliando ulteriormente l’universo di questo iconico mondo fantastico. Preparatevi a scoprire cosa riserverà il destino ai nostri eroi in questa emozionante nuova saga!

annuncio della nuova miniserie a fumetti di dungeons & dragons: the fallbacks. Una recente comunicazione da parte di Dark Horse Comics ha svelato l'arrivo di una nuova serie a fumetti dedicata al mondo di Dungeons & Dragons. La miniserie, intitolata The Fallbacks, rappresenta un'espansione narrativa che segue le avventure del gruppo omonimo, giĂ introdotto nel romanzo pubblicato lo scorso anno. Questa novitĂ si inserisce in un momento di grande fermento per il franchise, con l'obiettivo di approfondire e ampliare la storia attraverso il medium del fumetto. caratteristiche e dettagli della serie a fumetti.

