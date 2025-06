Dune | Messiah | Ecco chi interpreteranno i figli di Paul Atreides

Dune: Messiah si arricchisce di nuove stelle giovani e promettenti, portando sul grande schermo i gemelli di Paul Atreides. Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke si preparano a lasciare il segno nel mondo cinematografico, interpretando i figli di uno dei personaggi più iconici della saga. Con un cast così talentuoso e carico di aspettative, il sequel promette di essere un'avventura epica e indimenticabile. Non resta che scoprire cosa ci riserverà questa nuova fase del franchise.

I giovanissimi attori Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke faranno parte del cast in costruzione di Dune: Messiah. Deadline ha confermato la notizia quest'oggi, ed ha aggiunto che daranno vita ai due figli gemelli di Paul Atreides (Timothée Chalamet) e Chani (Zendaya). Per Nakoa-Wolf, in particolare, si tratterà di un vero e proprio esordio ad Hollywood con i fiocchi visto che reciterà assieme al papà Jason Momoa, ancora una volta impegnato ad interpretare Duncan Idaho. La notizia arriva dopo alcuni mesi dal nostro ultimo aggiornamento che avvicinava Robert Pattinson al ruolo da villain, e potrebbe portare nuovo entusiasmo per una saga che di certo non ne ha bisogno visto il seguito dimostrato fino ad oggi.

