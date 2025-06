Due donne distraggono il titolare e gli rubano il borsello con soldi e documenti

disattenzione del titolare per sottrargli il borsello contenente soldi e documenti senza essere notate. Un episodio che mette in luce l'importanza di mantenere sempre alta la vigilanza, anche in situazioni apparentemente innocue. La rapida fuga delle ladre ha lasciato sgomento i presenti e sollevato interrogativi sulla sicurezza dei locali pubblici. È fondamentale adottare misure preventive per evitare che simili incidenti si ripetano.

Furto con destrezza questa mattina (21 giugno) intorno alle ore 10:00 al Bar Caffè Pavone, situato in piazza Villa a Casal di Principe. Due donne sono entrate nel locale fingendosi clienti e, con la scusa di voler acquistare caramelle, gomme e gelati, hanno approfittato di un momento di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Due donne distraggono il titolare e gli rubano il borsello con soldi e documenti

