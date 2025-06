Due anni di giunta Di Cocco | Marina tutto attivo in questi giorni Per il 2026 saremo pronti da maggio

Due anni di impegno e innovazione sotto la guida di Cocco Marina stanno portando a risultati concreti e tangibili. In questi giorni, tutto è pronto per il 2026: bagni chimici accessibili, passerelle in manutenzione e un servizio di salvataggio rinnovato. La città si prepara a una svolta epocale, con progetti ambiziosi come il Bus Rapid Transit. Il futuro è alle porte, e noi siamo pronti a viverlo insieme.

I bagni chimici montati ieri “e, per la prima volta, sono tutti con accesso per persone diversamente abili”; le passerelle, “la cui manutenzione inizierĂ la prossima settimana”; il servizio di salvamento, “che prenderĂ il via tra lunedì e martedì”; e poi ancora il Bus rapid transit, il nuovo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Due anni di giunta. Di Cocco: "Marina, tutto attivo in questi giorni. Per il 2026, saremo pronti da maggio"

