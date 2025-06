Due anni di giunta Di Cocco | Marina tutto attivo in questi giorni Per il 2026 saremo pronti da maggio

Dopo due anni di intensa attività, la giunta di Cocco Marina si prepara a un 2026 all’insegna del progresso e dell’innovazione. I lavori sono in pieno svolgimento, con servizi migliorati come i bagni chimici accessibili, le passerelle in manutenzione e il nuovo servizio di salvataggio che partirà a breve. Un impegno concreto per offrire una città più moderna, inclusiva e sostenibile: il nostro futuro è già in movimento.

I bagni chimici montati ieri "e, per la prima volta, sono tutti con accesso per persone diversamente abili"; le passerelle, "la cui manutenzione inizierà la prossima settimana"; il servizio di salvamento, "che prenderà il via tra lunedì e martedì"; e poi ancora il Bus rapid transit, il nuovo.

