Droga sintetica e soldi ovunque nell' appartamento centrale dello spaccio

Un appartamento nel cuore di Brescia, trasformato in un vero e proprio centro nevralgico dello spaccio di droga sintetica, con soldi ovunque e un via vai incessante di persone. Gli agenti del nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, dopo lunghe settimane di osservazione, hanno deciso di intervenire. Martedì 17 giugno, il blitz: un’operazione che ha portato alla luce un sistema occulto di illegalità , confermando ancora una volta l’efficacia dei controlli sul territorio.

Un viavai continuo, dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata, che non è sfuggito agli occhi attenti degli agenti del nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Brescia. Martedì 17 giugno, dopo giorni di osservazione e riscontri, è scattato il blitz: nel mirino un appartamento nella. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Droga sintetica e soldi ovunque nell'appartamento centrale dello spaccio

