Il telefono di Tiago Pinto non smette di squillare: i segnali di un possibile ritorno nel calcio che conta si fanno sempre più forti. Dopo le avventure a Benfica e Roma, il dirigente sembra pronto a ripartire dall’Inghilterra, questa volta con il Bournemouth. La chiamata di Bill Foley ha acceso una scintilla, aprendo nuovi scenari e lasciando intendere che il suo nome possa presto essere al centro di grandi trattative.

Drin Drin: squilla il telefono di Tiago Pinto Lo vogliono come nuovo direttore sportivo"> Il dirigente potrebbe presto tornare in corsa dopo la sua esperienza passata in Italia a Roma, sponda giallorossa. Dopo le esperienze al Benfica e alla Roma, Tiago Pinto ha scelto di ripartire dall’Inghilterra, accettando il progetto Bournemouth. A convincerlo, più di ogni altro aspetto, è stata la chiamata del proprietario Bill Foley, con cui si è subito instaurato un legame basato su visione e sintonia. “Abbiamo fatto una call il martedì e il venerdì avevo già firmato”, racconta Pinto, sottolineando l’importanza della programmazione a lungo termine. 🔗 Leggi su Napolipiu.com