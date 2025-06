Dramma ad Astino per un malore 60enne cade dalla bicicletta e muore

Una giornata di normalità si è trasformata in tragedia nella valle di Astino, Bergamo, quando un uomo di 60 anni ha perso la vita dopo un malore improvviso. La sua caduta dalla bicicletta ha sconvolto tutta la comunità, lasciando un senso di sgomento e incredulità. Un tragico promemoria dei rischi improvvisi che la vita può riservare, e dell’importanza di prendersi cura della propria salute.

Bergamo. Dramma nella valle di Astino poco prima delle 18 di sabato 21 giugno quando un uomo di 60 anni, colto da un malore è caduto dalla sua bicicletta ed è morto. Il personale medico, che è intervenuto con un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa, ha provato a rianimare il 60enne, ma ogni tentativo è stato vano. Il drammatico episodio si è verificato in via dell’Allegrezza, strada che si dirama da via Astino e che prosegue lungo i colli, fino a diventare soltanto pedonale e ciclabile e sbucare quindi in via Madonna del Bosco. A dare l’allarme è stato un passante che si è reso conto dell’accaduto e ha avvisato il 112. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Dramma ad Astino, per un malore 60enne cade dalla bicicletta e muore

