Dramma ad Arce 21enne è gravissimo dopo una lite per un apprezzamento alla ragazza

Una tranquilla mattina ad Arce si è trasformata in un incubo di violenza. Un giovane di 21 anni ha subito un pestaggio brutale, colpito con una spranga durante una lite scaturita da un semplice apprezzamento verso una ragazza. La sua vita ora è appesa a un filo, con condizioni gravissime. Questa tragica vicenda sottolinea quanto possa essere pericoloso un momento di confronto finito nel sangue.

Pestaggio brutale dopo una lite per difendere la fidanzata. Un drammatico episodio di violenza si è consumato nella mattinata di oggi, sabato 21 giugno, ad Arce, piccolo centro in provincia di Frosinone. Intorno alle 8,30, nella centralissima Piazza Sant'Agostino, un ragazzo di 21 anni, originario di Roccasecca, è stato colpito con una spranga al volto e ora versa in condizioni gravissime. La lite nata da un apprezzamento ritenuto offensivo. Secondo le prime ricostruzioni, il violento confronto sarebbe scaturito da un commento inappropriato rivolto alla fidanzata del giovane, nella serata di venerdì.