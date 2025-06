Dovizioso raddoppia Resta collaudatore Yamaha E in più diventa consulente

Andrea Dovizioso non lascia, anzi raddoppia. Nel senso che diventano due i ruoli che ha all’interno della Squadra Corse Yamaha, dopo l’ottimo esito del lavoro svolto nei recenti test di Moto Gp e il buonissimo rapporto di collaborazione instaurato con il pilota titolare Fabio Quartararo. Così, oltre al ruolo di tester per la casa dei tre diapason – e per i prossimi tre anni, fino a tutto il 2027 – Andrea Dovizioso aggiunge anche quello di consulente per le prestazioni dei piloti Yamaha, cosa che sta già facendo nel Gp d’Italia, in programma domenica al Mugello. ‘Dovi’ continuerà a guidare le M1 nei test privati, al di fuori dei Gran Premi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dovizioso raddoppia. Resta collaudatore Yamaha. E in più diventa consulente

