Oggi, sabato 21 giugno, il Mugello si prepara ad accogliere un emozionante weekend di MotoGP 2025. Tra qualifiche infuocate e la Sprint Race, i piloti sono pronti a sfidarsi per conquistare punti preziosi in vista della gara di domenica. Vuoi scoprire dove seguire in diretta streaming e gli orari delle sessioni? Ecco tutto quello che devi sapere per vivere al massimo questa giornata intensa e avvincente!

Oggi, sabato 21 giugno, sarĂ una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato del Mugello, in Italia, si andrĂ a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarĂ da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana, ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metĂ esatta di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 11 tornate. LA DIRETTA LIVE DI PROVE LIBERE, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 10.10, 10.50 E 15.00 In MotoGP, Francesco Bagnaia ha voglia di cambiare lo spartito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere la MotoGP in tv oggi, GP Italia 2025: orari qualifiche e Sprint Race, programma, streaming

LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: Acosta e Bezzecchi velocissimi nella FP1, Marc Marquez gestisce e Bagnaia molto nervoso. Dalle 15.00 le pre-qualifiche - L’attesa per il GP d’Italia 2025 di MotoGP è finalmente iniziata! Acosta e Bezzecchi si dimostrano velocissimi nella FP1, mentre Marquez gestisce la situazione con maestria e Bagnaia appare molto nervoso.

