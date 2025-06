Dove vedere in tv Italia-Turchia Europei basket femminile 2025 | orario quarti di finale programma streaming

Vuoi seguire in diretta gli Europei di basket femminile 2025? Scopri dove vedere in TV e in streaming l’Italia nel suo ultimo impegno contro la Lituania, che potrebbe decidere il primo posto nel girone B. Con orari, programmazione e streaming, ti guideremo passo passo per non perderti neanche un istante di questa emozionante avventura! Preparati a tifare azzurro fino all’ultima frazione.

Ultimo impegno della prima fase degli Europei di basket femminile 2025 per l’Italia questa sera al PalaDozza di Bologna. Dopo i due successi su Serbia e Slovenia, che hanno certificato il passaggio ai quarti di finale, le azzurre sono tornate in campo contro la Lituania per la sfida che vale il primo posto nel girone B. Ebbene, grande prestazione della compagine tricolore che ha confermato il percorso immacolato di questa fase, sconfiggendo le lituane sul punteggio di 65-51. Grande partita di Cecilia Zandalasini, con 22 punti a referto, trascinatrice della Nazionale questa sera. Pertanto, martedì 24 giugno (ore 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Turchia, Europei basket femminile 2025: orario quarti di finale, programma, streaming

