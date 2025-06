Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Krawietz Puetz ATP Halle 2025 | orario finale doppio programma streaming

Domani, domenica 22 giugno, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sveleranno il loro talento nella finale del doppio all’ATP500 di Halle, un evento imperdibile per gli appassionati di tennis. Sulla fresca erba tedesca, i due italiani puntano a ripetere il trionfo del 2024, affrontando ancora una volta i temibili avversari della stagione scorsa. Scopri dove seguire in TV e streaming questa entusiasmante sfida che promette emozioni ad alta quota.

Domani, domenica 22 giugno, Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno protagonisti per la seconda volta consecutiva della finale del doppio nell’ATP500 di Halle. Sull’erba tedesca, l’emiliano e il piemontese hanno confermato grande attitudini e sono motivati a dar seguito a quanto fatto nel 2024, quando conquistarono il titolo in questo evento. Ironia della sorte, gli azzurri si confronteranno coi medesimi rivali della stagione scorsa, ovvero i teutonici Kevin Krawietz e Tim Puet. Dodici mesi fa, i nostri portacolori si imposero in due tie-break, al termine di un match molto equilibrato, girato su pochissimi punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, ATP Halle 2025: orario finale doppio, programma, streaming

In questa notizia si parla di: bolelli - vavassori - krawietz - halle

Chi sono Bondioli/Caniato, i due teenager fuori dai 300 del ranking capaci di battere Bolelli/Vavassori! - Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato, due talentuosi teenager classe 2005, stanno conquistando il mondo del tennis.

Simone Bolelli - Andrea Vavassori oggi: quando giocano alle Finals 2024, h2h con Krawietz - Puetz, orario e dove vedere la partita in diretta e streaming | Tennis ATP; Atp Finals, Bolelli/Vavassori-Krawietz/Putz risultato 7-5 6-4: azzurri sconfitti nel secondo match; Kevin Krawietz e Tim Puetz alle Nitto ATP Finals 2024: stagione, carriera e curiosità.

Bolelli e Vavassori in finale ad Halle: "Vogliamo far avvicinare i ragazzi al doppio" - L’erba tedesca fa bene a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che per la terza volta consecutiva hanno raggiunto la finale del Terra Wortmann Open e che ... Secondo tennisworlditalia.com

Halle, Bolelli e Vavassori volano in finale e indicano la via a Sinner. Nuove polemiche sul doppio misto allo US Open - ATP Halle, terza finale consecutiva in Germania per Bolelli e Vavassori, che indicano la strada a Sinner. Da sport.virgilio.it