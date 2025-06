Dove vedere il Mondiale per Club in tv

Tutto pronto per il Mondiale per Club: si parte negli Stati Uniti il 14 giugno mentre la finale si terrà il 13 luglio. Sono 32 le squadre provenienti. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Dove vedere Juventus-Wydad e le altre partite al Mondiale per club di domenica

Mondiale per club, il pubblico Usa è come quello europeo: va a vedere solo le partite interessanti La Bbc pubblica uno studio sui dati d'affluenza delle prime dodici partite: stadi pieni al 56,8% ma sono andate deserti i match insignificanti. Quelli "seri", no.

Mondiale per Club: gironi, calendario, fase a eliminazione diretta. Il programma e dove vedere le partite; Dove vedere tutte le partite del Mondiale per Club 2025 (anche gratis) in streaming e in tv; Dove vedere l'Inter al Mondiale per Club in tv: canale e diretta in chiaro.

Dove vedere il Mondiale per Club 2025 in TV: le partite trasmesse in chiaro su Mediaset - Canale 5 e Italia 1 sono i canali Mediaset che trasmettono in chiaro e gratis, in co- Si legge su fanpage.it

Mondiale per club: dove vedere tutte le partite della competizione - Ecco chi trasmetterà le 63 partite delle 32 squadre che si sfideranno negli Usa ... Lo riporta gazzetta.it