Dovbyk fa 28 anni l’ucraino tra auguri e futuro | c’è da convincere Gasperini

Dovbyk compie 28 anni: un talento ucraino tra auguri e ambizioni future. Mentre la Roma si prepara a rinnovare la rosa, tra strategie e sacrifici, il suo nome potrebbe diventare una carta importante nel nuovo progetto. La sfida ora è convincere Gasperini, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e all’altezza delle aspettative. Chi...

Tanti i ragionamenti che la Roma sta facendo in questi giorni sulla rosa del futuro, ora che il triumvirato composto da Gasperini, Ranieri e Massara si è insediato definitivamente. Qualche sacrificio si rende ovviamente necessario per rispettare i parametri della UEFA, dai noti esuberi giĂ piazzati ad un Paredes ad un passo dal Boca Juniors, fino ad un Angelino che rimane il designato a partire per far quadrare i conti una volta per tutte. Chi invece spera in un rilancio in maglia giallorossa è Artem Dovbyk, dopo una stagione da 5.56 che ha lasciato qualche dubbio sulla sua utilitĂ nel progetto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dovbyk fa 28 anni, l’ucraino tra auguri e futuro: c’è da convincere Gasperini

Con Gasperini si cambia, Dovbyk è giusto per lui? I possibili scenari - Con l'arrivo di Gasperini alla Roma, il futuro di Artem Dovbyk si fa incerto. Il giovane attaccante ha espresso la sua voglia di sentirsi centrale nel progetto: sarà davvero così? In un calcio in continua evoluzione, dove gli allenatori plasmano il destino dei talenti, la scelta del nuovo tecnico potrebbe rappresentare una svolta cruciale per Dovbyk.

Buon compleanno, Artem Dovbyk! Il bomber ucraino compie oggi 28 anni. Alla sua prima stagione con la Roma ha segnato 17 gol in 45 presenze tra campionato e coppe, dopo essere arrivato dal Girona da capocannoniere della Liga con 24 reti. Ora, con Vai su X

Calciomercato Roma, parla l’agente di Dovbyk! ? Le parole di Oleksandr Liundovsky, procuratore dell’ucraino, riportate da Il Messaggero: «Dovbyk resterà alla Roma. Sono in contatto tutti i giorni con la dirigenza e nessuno ha mai parlato di cessione. Il r Vai su Facebook

