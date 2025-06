Douglas Luiz Juve il futuro del brasiliano sembra delineato | arrivano conferme e spunta quel retroscena che riguarda… Sancho! Le ultime novità

Il futuro di Douglas Luiz si fa sempre più chiaro: la Juventus valuta da tempo il suo arrivo e le ultime notizie non fanno che confermare questa possibilità. Con il mercato in fermento, spuntano anche aggiornamenti su Sancho e le mosse del Manchester United. La piazza bianconera tiene gli occhi puntati su questi sviluppi, pronti a scoprire se i sogni di rafforzamento saranno presto realtà. La strada è tracciata, ma solo il mercato potrà decidere il destino di questi talenti.

Douglas Luiz Juve, il futuro del brasiliano sembra delineato: tutti i dettagli sulle possibili mosse dei bianconeri. Quale sarà il futuro di Douglas Luiz? Giovanni Albanese ha analizzato la situazione legata al centrocampista che potrebbe lasciare subito la Juve. Attenzione anche al nome di Sancho e alle mosse del Manchester United. DOUGLAS LUIZ JUVE – «Su Douglas Luiz non ho grandi segnali sulla permanenza. A gennaio c'erano molti club inglesi e anche il Manchester United che bisogna tenere sott'osservazione per un possibile interesse del Manchester su Vlahovic e per l'apprezzamento di Sancho che c'era già stato l'anno scorso.