Dosi di cocaina trasportate in un pennarello cavo e un’abitazione come appoggio | denunciati

a casa degli arrestati sono stati trovati numerosi piccoli contenitori pronti per essere venduti. La scoperta evidenzia un’attività di spaccio ben organizzata, in cui ogni dettaglio è stato curato per facilitare le operazioni. Nonostante la quantità limitata di droga, il blitz mette in luce un fenomeno ancora attivo e pericoloso. La vicenda sottolinea l’importanza delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, anche quando si tratta di piccole dosi.

GALATINA – I grammi di cocaina erano pochi ed è forse per questo che se la sono cavata con una denuncia a piede libero e non co un arresto. Lo spaccio, però – che probabilmente andava avanti da diverso tempo – sembra certificato proprio dal fatto che la droga fosse già suddivisa in dosi e che in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Dosi di cocaina trasportate in un pennarello cavo e un’abitazione come appoggio: denunciati

