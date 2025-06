Doppio colpo Milan l’affare è più vicino | Tare accontenta Allegri

Il Milan, concentrato sul presente e proiettato al futuro, punta a rinforzare un reparto chiave per affrontare al meglio la prossima stagione. Igli Tare lavora con determinazione per accontentare le richieste di Allegri, consapevole che la squadra non può più permettersi errori in un’annata senza coppe. Il club rossonero si impegna a costruire una formazione competitiva, pronta a tornare grande sui palcoscenici italiani e internazionali.

Mercato Milan, la priorità è il centrocampo. Prima cedere e poi acquistare, il diktat di mercato è questo e il club rossonero valuta tutte le soluzioni.

