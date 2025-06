Dopo l’incuria nuova vita per il campo di basket nel segno di Pierandrea Longo

Dopo l’incuria, nasce una nuova vita per il campo di basket nel segno di Pierandrea Longo. Strudà (Vernole) si prepara a vivere un momento memorabile: subito dopo la messa all'aperto celebrata dal parroco nella villa comunale, alle 19, sarà inaugurato il rinnovato spazio sportivo in piazza Madonna della Neve. Un gesto che rinasce e unisce la comunità, portando entusiasmo e spirito di squadra. L’evento segna un nuovo capitolo di rinascita e condivisione.

STRUDA’ (Vernole) – Sarà una serata speciale, da ricordare, quella che sta per compiersi per la comunità di Strudà. Subito dopo la messa all’aperto celebrata dal parroco, nella villa comunale, attorno alle 19, verrà inaugurato il nuovo campo da basket. In piazza Madonna della Neve, grazie. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Dopo l’incuria nuova vita per il campo di basket nel segno di Pierandrea Longo

