Dopo i domiciliari revocata anche la sospensione | Toma e Sticchi tornano in carica

Dopo un periodo di incertezza e tensione, la città di Maglie può finalmente tirare un sospiro di sollievo: Ernesto Toma e Marco Sticchi, tornati in carica dopo la revoca della sospensione, riprendono le redini dell’amministrazione. Un rinnovato slancio per il futuro, che segna la fine di una fase difficile e l’inizio di una nuova opportunità di crescita per la comunità. La loro riabilitazione rappresenta una speranza concreta di rinascita per tutto il paese.

MAGLIE – Dopo la revoca dei domiciliari anche quella del provvedimento di sospensione dalla carica rispettivamente di sindaco e di vicesindaco: Ernesto Toma e Marco Sticchi tornano ad assumere in pienezza le proprie funzioni amministrative a Maglie, dopo la bufera giudiziaria che li aveva colpiti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Dopo i domiciliari revocata anche la sospensione: Toma e Sticchi tornano in carica

