Donnarumma | Rinnovo? Si va avanti il mio agente discute con il PSG

Gigio Donnarumma, l’eroe tra i pali del PSG, continua a rassicurare i tifosi: il rinnovo con il club parigino è in programma e le trattative sono in corso tra il suo agente e la dirigenza. La tensione si allenta e cresce l’attesa per vedere il portiere italiano consolidare il suo futuro nella capitale francese, mantenendo alta la passione dei supporter. La mia opinione? La conclusione della trattativa potrebbe essere imminente.

Gigio Donnarumma, ex portiere del Milan, ha parlato del rinnovo col PSG, rassicurando i tifosi sulla trattativa tra il club e il suo agente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Donnarumma: “Rinnovo? Si va avanti, il mio agente discute con il PSG”

In questa notizia si parla di: donnarumma - rinnovo - agente - avanti

Raiola: «Donnarumma sta bene al PSG! Lavoriamo al rinnovo» - La situazione di Gianluigi Donnarumma al PSG si fa sempre più intrigante! Enzo Raiola ha rassicurato i tifosi: il portiere sta bene e il rinnovo è in discussione.

Theo Hernandez e il Milan, la storia è finita o andrà avanti? Con l'arrivo di Allegri, pare che aumentino le possibilità di vedere il terzino ancora in rossonero: il tecnico lo stima molto e un tentativo per il rinnovo verrà fatto Anche perché al momento l'unica off Vai su Facebook

Inter, l'agente di Donnarumma fa chiarezza: Escludo un ritorno in Italia a breve. Cosa filtra sul rinnovo col PSG; L'agente di Donnarumma: Priorità è rinnovo col Psg; Enzo Raiola: 'Donnarumma piace a tutti: con l'Inter non c'è nulla, Napoli pura fantasia'. Video.

Donnarumma Juve: prima svolta nella trattativa per il rinnovo col Psg! Cosa è successo al portiere seguito dai bianconeri, rivelazione importante - Cosa è successo al portiere accostato ai bianconeri Il futuro di Gianluigi “Gigio” Donnarumma a Parigi è al centro d ... Segnala juventusnews24.com

PSG, piccoli passi avanti per il rinnovo di Donnarumma: ci sono segnali positivi - Uno dei temi principali è sicuramente il rinnovo di Donnarumma, protagonista assoluto in questa stagione. Scrive gianlucadimarzio.com