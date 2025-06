Donna aggredita smentisce illazioni e lancia un appello ai foggiani | No alla giustizia ' fai da te'

Alessandra, giovane donna di 32 anni vittima di un'aggressione, rompe il silenzio su Facebook, smentendo le illazioni e lanciando un appello ai cittadini foggiani: "No alla giustizia fai da te." Ancora scossa dall'episodio del 16 giugno, chiede rispetto e responsabilità , sottolineando l'importanza di affidarsi alle istituzioni e di non lasciarsi trascinare da azioni impulsive. La sua voce è un grido di civiltà e speranza per una comunità più giusta.

Alessandra, la donna di 32 anni aggredita il 16 giugno da una persona, denunciata a piede libero, non ha ancora smaltito lo choc subito dalle percosse e violenze ricevute, tanto da metterlo nero su bianco in un nuovo post su Facebook, in cui, tra le altre cose e alla luce della giustizia 'fai da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Donna aggredita smentisce "illazioni" e lancia un appello ai foggiani: "No alla giustizia 'fai da te'"

In questa notizia si parla di: donna - aggredita - giustizia - smentisce

Gallarate, donna aggredita e scaraventata a terra da due minorenni col passamontagna: arrestati - Due minorenni sono stati arrestati a Gallarate dopo aver aggredito violentemente una donna nei pressi della stazione ferroviaria.

Oggi circa 200 giornaliste e giornalisti hanno firmato l'appello contro la congiura del silenzio sul massacro a Gaza promosso dal Movimento Giustizia e pace in Medio Oriente pubblicato su Repubblica. Circa duecento firme che denunciano una mancanza di o Vai su Facebook

Donna aggredita smentisce illazioni e lancia un appello ai foggiani: No alla giustizia 'fai da te'; Donna trans picchiata dai vigili: “Trattata come un cane, ho paura di denunciare”. Procura smentisce: nessun atto osceno; È morto Antonio Mancini, ma Accattone della Banda della Magliana smentisce in una chat.

Napoli. Donna aggredita a Fuorigrotta, la sorella di Giuseppina chiede giustizia: «Servono pene esemplari» - Un incubo che si è abbattuto su un intero nucleo familiare, la rabbia per un dolore gratuito, la speranza che non resti impunito. Come scrive ilmattino.it

Modena, aggredita dall’ex marito. "Ora è vittima della giustizia lumaca" - fornendo anche consulenza legale gratuita attraverso l’associazione ‘gruppo donne e giustizia’ spiega come la giovane mamma rischi di essere aggredita nuovamente. Scrive ilrestodelcarlino.it