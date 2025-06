Don Coluccia | Io minacciato e insultato al Quarticciolo La solidarietà di Meloni

Don Antonio Coluccia, sacerdote stimato per il suo impegno nel combattere droga e criminalità nelle periferie romane, denuncia minacce e insulti nel quartiere Quarticciolo. Un gesto che evidenzia la tensione crescente e la difficoltà di portare avanti un’opera di solidarietà e legalità in zone segnate dal degrado. Nonostante queste avversità, Don Coluccia prosegue il suo cammino, dimostrando che le tenebre non vinceranno sulla luce della speranza e della giustizia.

Don Antonio Coluccia, sacerdote noto per il suo impegno contro lo spaccio di droga e la criminalità, soprattutto nelle periferie di Roma, ha scritto su X di essere stato minacciato e insultato nel quartiere Quarticciolo a Roma. “Tornato a Quarticciolo Roma. Ero lì per incontrare alcuni residenti esasperati dalla situazione. Le vedette hanno iniziato a lanciare le pietre e qualcuno mi ha urlato prete infame. Proseguirò il cammino. Le tenebre non prevarranno”, questo il suo post. Ieri sono tornato a Quarticciolo Roma. Ero lì per incontrare alcuni residenti esasperati dalla situazione. Le vedette hanno iniziato a lanciare le pietre e qualcuno mi ha urlato prete infame. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Don Coluccia: “Io minacciato e insultato al Quarticciolo”. La solidarietà di Meloni

