Don Coluccia aggredito al Quarticciolo | Mi hanno lanciato pietre e insultato

Tornato a Quarticciolo, Roma, per portare conforto e speranza tra le comunità più in difficoltà, Don Antonio Coluccia si è trovato improvvisamente nel mirino di una violenta aggressione. Pietre lanciate e insulti verbali hanno cercato di zittire la sua voce contro il crimine e l'illegalità. Un episodio che evidenzia quanto ancora sia difficile portare avanti il suo impegno antimafia in un contesto così ostile. Per scoprire come sta reagendo e cosa succederà, continua a leggere.

Il sacerdote antimafia ancora nel mirino. Don Antonio Coluccia, noto per il suo impegno contro il traffico di droga e la criminalità organizzata nelle periferie romane, ha denunciato di essere stato minacciato e aggredito verbalmente durante una visita al Quarticciolo, quartiere di Roma ad alta tensione. A raccontarlo è stato lo stesso sacerdote in un post pubblicato su X: "Tornato a Quarticciolo, Roma. Ero lì per incontrare alcuni residenti esasperati dalla situazione. Le vedette hanno iniziato a lanciare le pietre e qualcuno mi ha urlato 'prete infame'. Proseguirò il cammino.

