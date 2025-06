Domani l’ultimo verdetto

appassionati di calcio non resta che attendere con trepidazione il verdetto finale. Domani, alle ore 20:30, lo stadio Arechi di Salerno sarà teatro di una sfida decisiva che potrebbe riscrivere le sorti di entrambe le squadre, regalando emozioni e suspense fino all'ultimo minuto. La partita di ritorno del playout di Serie B si preannuncia come un match indimenticabile, in cui tutto può ancora succedere.

Tra Serie B e Serie C, in questa stagione che non sembra finire letteralmente mai, c’è ancora una partita che si deve giocare, e non è certo una partita da poco, dal momento che si tratta della gara di ritorno del playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria, in programma domani allo stadio Arechi di Salerno. Dopo il 2-0 dei blucerchiati (allenati, in una fase della stagione, anche dal nuovo tecnico del Modena, Andrea Sottil) all’andata, ai granata servirà una vera e propria impresa per ribaltare un esito che, sotto tanti punti di vista, pare scontato. La gara farà la differenza tra una salvezza e una retrocessione, influirà sull’identità delle prossime avversarie di Modena e Carpi – ma per i biancorossi il punto sarà, soprattutto, capire come una delle due varierà la composizione dei gironi – ma, più in generale, non è detto che ciò che arriverà dal campo non sia destinato, poi, a portare in dote anche una serie di ricorsi, considerando tutto ciò che è accaduto in uno dei finali di stagioni più complicati della storia della cadetteria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Domani l’ultimo verdetto

