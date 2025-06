Documenti Hamas-Iran | armi e soldi per attacchi a Israele svelati i documenti di intelligence

Nelle profondità di un tunnel sotto l'Ospedale Europeo a Gaza, i servizi di intelligence israeliani hanno svelato documenti sconvolgenti che collegano Hamas all'Iran. Questi file rivelano come il leader di Hamas Muhammad Sinwar sia stato ucciso e mostrano dettagli inquietanti su armi e fondi forniti dall'Irgc, il corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane, per finanziare e armare attacchi contro Israele. Una scoperta che cambia le carte in tavola e apre nuovi interrogativi sulla rete di supporto ai gruppi terroristici.

Le Forze di difesa israeliane pubblicano documenti di intelligence – rinvenuti in un tunnel di Hamas che corre sotto l'Ospedale Europeo nel sud di Gaza - dove il leader del gruppo terroristico Muhammad Sinwar è stato ucciso. I documenti rivelerebbero come il funzionario dell'Irgc (Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran) Saeed Izadi si stesse adoperando per armare e finanziare Hamas durante la guerra, per conto del regime iraniano. "Le nostre forze hanno scoperto documenti che indicano chiaramente che negli ultimi mesi la leadership dell'ala militare di Hamas ha mantenuto i suoi legami con Saeed Izadi, il suo protettore iraniano, eliminato durante la notte", affermano le Idf. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Documenti Hamas-Iran: armi e soldi per attacchi a Israele, svelati i documenti di intelligence

