Dissesto idrogeologico oltre 12 milioni al Sannio | finanziati 33 progetti

Un investimento significativo per la sicurezza del Sannio: oltre 12 milioni di euro destinati a 33 progetti concreti contro il dissesto idrogeologico. Comuni e Comunità montane collaborano per proteggere il territorio attraverso studi, progetti definitivi ed esecutivi. Un segnale forte dal Governo, che dimostra attenzione e impegno per la tutela ambientale e la prevenzione dei rischi. La sfida ora è trasformare queste risorse in azioni efficaci e durature.

Comunicato Stampa Dodici enti beneficiari tra Comuni e Comunità montane. Fondi per progetti definitivi, esecutivi e studi di fattibilità per la messa in sicurezza del territorio. Matera (FdI): "Da Governo segnale tangibile" Trentatré progetti finanziati, dodici Enti beneficiari (tra Comunità montane

