La disfida degli arcieri a Porta del Piano ha infiammato il cuore di Fabriano, regalando emozioni intense e momenti di pura tradizione. La vittoria della Porta del Piano, davanti a un pubblico entusiasta, ha scritto un nuovo capitolo in questa edizione del Palio di San Giovanni Battista, giunta ormai alle battute finali. Domani sera, alle 18, si chiude questa magica rassegna: non perdete l’ultimo spettacolo di questa straordinaria festa!

Vince la Disfida degli Arcieri 2025 Porta del Piano, secondo posto a Porta del Borgo, terza classificata Porta Pisana e quarta Porta Cervara. Si è chiusa così la scorsa serata del Palio di San Giovanni Battista a Fabriano che si appresta a celebrare il patrono martedì, ultima delle dodici giornate di questa edizione. Tantissimi i fabrianesi presenti ad acclamare la disfida e i vincitori. Domani sera in particolare è in programma alle 18 in piazza del Comune la rievocazione di duelli e combattimenti armati – Fabriano e Perugia, Braccio Fortebracci e la compagnia del Grifoncello rendono omaggio a Tommaso Chiavelli e alle 21.