Discussione tra giovani degenera 21enne colpito con un martello alla testa

Una lite apparentemente banale si è trasformata in una tragedia a Arce, nel sud di Frosinone. Un giovane di 21 anni è rimasto ferito gravemente dopo essere stato colpito alla testa con un martello durante una discussione tra amici. La scena, che avrebbe potuto avere esiti diversi, si è conclusa con il ragazzo ricoverato in codice rosso. Un episodio che ci ricorda come anche le più semplici incomprensioni possano degenerare in tragedia.

Una semplice discussione, molto probabilmente, scaturita da motivi semplici si è trasformata in una tragedia con una ragazzo di soli 21 anni ricoverato in codice rosso in un ospedale a Roma. Questo quanto successo questa mattina ad Arce, nel sud della provincia di Frosinone, dove due ragazzi sono. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Discussione tra giovani degenera, 21enne colpito con un martello alla testa

