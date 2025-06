Disagi sulla Palermo-Catania un caos annunciato | 4 chilometri di coda tra Casteldaccia e Bagheria

Il caos sulla Palermo-Catania si manifesta ancora una volta con 4 chilometri di coda tra Casteldaccia e Bagheria, confermando le preoccupazioni di molti automobilisti. Disagi e rallentamenti sono in atto sull'A19 in direzione Catania, nel tratto tra il km 5 e il km 9. L'Anas segnala che la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, lasciando gli automobilisti in attesa di soluzioni rapide ed efficaci.

Come previsto, code e rallentamenti sull'A19 Palermo-Catania, in direzione Catania, nel tratto compreso tra il chilometro 5 ed il chilometro 9, rispettivamente tra i comuni di Casteldaccia e Bagheria, in provincia di Palermo. Nel dettaglio, come fa sapere l'Anas, alle 11 di stamattina (sabato 21.

In questa notizia si parla di: palermo - catania - casteldaccia - bagheria

