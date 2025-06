Direttrice della Nsa Gabbard si allinea a Trump | Iran vicino all’atomica mie parole travisate dai media disonesti

Nel vortice delle tensioni internazionali, Tulsi Gabbard si schiera contro i media disonesti e le narrazioni distorte, allineandosi con posizioni che trovano sponda persino nelle dichiarazioni di Trump. La direttrice della NSA, finita al centro degli attacchi, dimostra come le scelte coraggiose possano svelare veritĂ scomode. Scopriamo insieme come questa intricata vicenda persiste nel plasmare il nostro panorama geopolitico.

Tulsi Gabbard china la testa e fa pubblicamente marcia indietro dopo essere finita al centro degli attacchi del presidente Donald Trump. La direttrice della National Intelligence americana, considerata dal tycoon un ostacolo per aver dichiarato pubblicamente, come fatto anche dall'Agenzia per l'energia atomica (Aiea), che l'Iran non sta compiendo sforzi per costruire la bomba atomica a breve termine, su X attacca i media e sposa la linea della Casa Bianca, affermando l'opposto di ciò che sosteneva a marzo nella sua testimonianza di fronte al Congresso americano: "I media disonesti stanno intenzionalmente estrapolando la mia deposizione dal contesto e diffondendo notizie false per alimentare la divisione – ha scritto – L'America ha informazioni di intelligence che l'Iran è al punto di poter produrre un'arma nucleare entro poche settimane o mesi, se decide di finalizzare l'assemblaggio.