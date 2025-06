DIRETTA Calciomercato tutte le notizie di sabato 21 giugno LIVE

Se sei un appassionato di calcio e vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità di mercato, sei nel posto giusto. Sabato 21 giugno si prospetta una giornata ricca di trattative infuocate e colpi di scena alle grandi firme della Serie A: Juventus, Inter, Napoli, Milan e Roma sono in fermento. Non perdere nemmeno un dettaglio: segui in diretta tutte le news, le speculazioni e le operazioni che stanno scuotendo il panorama calcistico italiano. Restate con noi per scoprire come si evolve questa calda estate!

Le ultimissime notizie di mercato di Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e tanto altro dal mondo del calcio Segui le principali trattative delle big di Serie A e le ultime novità sulle operazioni che infiammano l’estate italiana: resta aggiornato minuto per minuto su Calciomercato.it. Jadon Sancho (Ansa) – Calciomercato.it Il Milan intensifica il pressing per Leoni e anticipare la concorrenza delle altre big: sul piatto 15 milioni più Colombo. Intanto i cugini dell’ Inter, sempre dal Parma, puntano a trovare l’intesa definitiva per Bonny. La Juve sfida il Napoli per Sancho, mentre in casa bianconera resta la grana Vlahovic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di sabato 21 giugno LIVE

