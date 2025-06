D' Incecco Lega | In arrivo 57 unità delle forze dell' ordine in Abruzzo per l' estate

L'estate si avvicina e con essa la garanzia di maggiore sicurezza in Abruzzo. La Lega annuncia con entusiasmo l'arrivo di 57 nuove unità delle forze dell'ordine, pronte a tutelare cittadini e turisti nelle province di Chieti, Teramo e Pescara. Un impegno concreto per mantenere l'ordine e rafforzare la sicurezza, assicurando un’estate serena e senza preoccupazioni per tutti.

Saranno 57 le unità delle forze dell'ordine che saranno operative in Abruzzo per l'estate. Lo ha fatto sapere il coordinatore regionale della Lega in Abruzzo Vincenzo D'Incecco: "Nelle province di Chieti, Teramo e Pescara arriveranno rispettivamente 19, 15 e 23 donne e uomini di polizia di.

