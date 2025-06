Dimissioni sindaca di Prato indagata | terremoto Pd e regionali Il ritorno di Biffoni

In un susseguirsi di eventi che scuotono la politica pratese, tra dimissioni della sindaca indagata e il terremoto nel Pd regionale, rispunta il nome di Matteo Biffoni. Dopo aver lasciato il suo timone, il ritorno del celebre sindaco, amato e stimato su scala nazionale, potrebbe segnare una svolta decisiva per Prato e per la sua rinascita politica. Ma cosa riserverĂ il futuro alla cittĂ ? Solo il tempo potrĂ dirlo.

In principio era Matteo Biffoni. Sindaco Pd amato a Prato, pure nella top ten nazionale del gradimento sindaci italiani curato da Il Sole 24 Ore. Poi il divieto della immediata rieleggibilitĂ di quanti abbiano giĂ ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi, stabilito per i Comuni superiori ai 15mila abitanti, ha cambiato volto alla cittĂ di Prato, seconda cittĂ della Toscana per numero di abitanti dopo Firenze. E, forse anche forte della credibilitĂ maturata nei dieci anni di amministrazione Biffoni, il Pd ha vinto al primo turno le amministrative 2024 con Ilaria Bugetti, prima sindaca di Prato, sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

