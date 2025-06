Dimissioni inevitabili | il vertice con Furfaro che ha portato Bugetti al passo indietro

Un terremoto scuote Prato: la sindaca Ilaria Bugetti si dimette dopo un avviso di garanzia, segnando un punto di svolta nella politica locale. Dopo settimane di tensione, il vertice con Furfaro ha portato a un passo indietro inevitabile, lasciando la città nel caos e aprendo uno scenario incerto per il futuro amministrativo. La situazione si fa sempre più complessa, e le ripercussioni sono destinate a durare.

Un terremoto politico-giudiziario sta facendo tremare la città di Prato. Dopo otto giorni di resistenza, la sindaca Ilaria Bugetti ha gettato la spugna. Colpita da un avviso di garanzia della procura di Firenze per corruzione in concorso con l'imprenditore Riccardo Matteini Bresci, la prima cittadina del Partito Democratico ha rassegnato le dimissioni nel tardo pomeriggio di ieri, aprendo la strada a un commissariamento prefettizio e a probabili elezioni anticipate nella primavera del 2026. Si tratta di un fatto senza precedenti nei quasi 80 anni di storia repubblicana della città. Mai un sindaco pratese era stato costretto a lasciare la guida del Comune in circostanze tanto gravi e fragorose. 🔗 Leggi su Iltempo.it