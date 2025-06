dimissioni bugetti il precedente del sindaco indagato ed i possibili scenari che riguarderanno anche la toscana

Le dimissioni di Bugetti, il predecessore del sindaco indagato, scuotono la politica toscana e aprono scenari imprevedibili. A Prato, il 21 giugno 2025 avrebbe dovuto essere il grande giorno del “Toscana Pride 2025”, atteso con oltre 30mila partecipanti. Tuttavia, la parata odierna da piazza... rappresenta un momento cruciale in un contesto di tensione e cambiamenti imminenti.

