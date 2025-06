Dilaga l’abusivismo nel settore beauty specie nella zona mare

Con l’arrivo della stagione estiva, il settore beauty e benessere nella zona mare si trova ad affrontare una crescente minaccia: l’abusivismo dilagante. Marco Boscherini di Cna Forlì-Cesena mette in guardia: questa piaga non solo mette a rischio le imprese legali, ma mette anche in pericolo la sicurezza dei clienti. Secondo un’indagine, circa un’attività su tre nel settore è irregolare, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per tutelare qualità e legalità.

"Con l’arrivo della stagione estiva, purtroppo, stiamo registrando un preoccupante aumento dei casi di abusivismo nel settore del beauty e del benessere". È l’allarme lanciato da Marco Boscherini, responsabile di Cna Benessere e Sanità Forlì-Cesena, che sottolinea come questa pratica danneggi non solo le imprese regolari, ma anche la sicurezza dei cittadini. Secondo un’indagine di Cna, circa un’attività su tre nel settore beauty e benessere opera in modo abusivo, con una percentuale che supera di gran lunga la media nazionale del 14% di alte attività, attestandosi a oltre il 27%. Questi dati corrispondono a quanto rilevato in provincia, con un aumento delle segnalazioni nella zona mare del Cesenate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Dilaga l’abusivismo nel settore beauty specie nella zona mare"

In questa notizia si parla di: settore - beauty - abusivismo - dilaga

150 milioni di euro a Dolce e Gabbana per rilanciare il settore beauty - Un respiro di novità per Dolce e Gabbana! Con 150 milioni di euro in arrivo, la maison italiana punta a rilanciare il settore beauty e immobiliare, due aree strategiche in un mercato sempre più competitivo.

Partinico, dilaga sommerso di centri estetici e parrucchieri: “No all’abusivismo” dall’economia sana.

Illegali e anche pericolosi per il contagio: dilaga l’abusivismo di parrucchieri ed estetiste a domicilio - Con le attività chiuse per il Decreto Conte, è boom di abusivi a domicilio nel settore del benessere ed è ora di ... Secondo corriereadriatico.it

Il benessere non può attendere, Cgia e Cna al governo: «Riaprite parrucchieri ed estetiste, ora dilaga l'abusivismo» - Riaprire parrucchieri ed estetiste, per consentire al settore Benessere di potersi riprendere e per stroncare l'abusivismo che alligna in questo periodo di chiusura. Riporta corriereadriatico.it