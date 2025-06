Diffusi i diari privati di Luigi Mangione la difesa | Mossa scorretta per condizionare la giuria

L'affare Luigi Mangione scuote l'opinione pubblica: i diari privati dell'uomo diventano strumento di battaglia legale. La difesa accusa i procuratori di aver diffuso estratti in modo scorretto e strategico, con l’obiettivo di influenzare la giuria e compromettere un processo giusto. È una sfida tra verità e manipolazione che tiene tutti col fiato sospeso. Continua a leggere per scoprire come si svilupperà questa intricata vicenda.

La difesa di Luigi Mangione accusa i procuratori di voler influenzare l’opinione pubblica diffondendo estratti del suo presunto diario, usati per giustificare l’accusa di terrorismo. “È un tentativo di compromettere il diritto a un processo equo”, sostengono i legali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Luigi Mangione progettava un attentato, l’ossessione per i «parassiti» delle assicurazioni e la scelta di uccidere Thompson «per fare notizia» - Emergono nuovi dettagli scioccanti sul caso di Luigi Mangione, il 27enne accusato dell’omicidio di Brian Thompson, CEO di UnitedHealthcare.

Luigi Mangione arrestato per l'omicidio del ceo di UnitedHealth. Cnn: le sue impronte coincidono - La chiave per la cattura di Mangione è stata la foto diffusa dalle autorità. Scrive msn.com