Difenderci dagli oligarchi nell’èra della rivoluzione tecnologica permanente

In un’epoca di rivoluzione tecnologica incessante, la sfida più grande è difendersi dagli oligarchi che ne approfittano. Aldo Schiavone, storico di fama internazionale, ci guida in un'analisi acuta e stimolante su come preservare la democrazia e i diritti civili in questo scenario complesso. Scopriamo insieme le sue riflessioni e strategie per affrontare questa nuova era, perché conoscere il passato è il primo passo verso un futuro più equo e trasparente.

Aldo Schiavone è uno dei più eminenti storici italiani, i suoi libri sono tradotti in buona parte del mondo e, di recente, ha scritto un pamphlet di grande interesse e vivacità intitolato O. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Difenderci dagli oligarchi, nell’èra della rivoluzione tecnologica permanente

In questa notizia si parla di: difenderci - dagli - oligarchi - rivoluzione

Hitler NON fu armato dagli Stati Uniti. Ma alcune corporation americane fecero affari con il Reich, fino a quando non fu troppo tardi. “Hitler è stato armato dagli USA” è una frase sbagliata. Ma come molte bufale di successo, parte da un grumo di verità distorto. Vai su Facebook

Putin e la rivoluzione in Russia come nel '17. Lettera aperta agli oligarchi - Allora il mio appello va alle persone che sono vicine a Putin e soprattutto a quegli oligarchi che a tutt’oggi possono ancora permettersi di scorrazzare per le strade con auto potenti e ... affaritaliani.it scrive

Yacht degli oligarchi russi spiati e segnalati all'Fbi: la rivoluzione (sul web) di un'imprenditrice svedese - Così l'imprenditrice svedese Jessika Nilsson ha realizzato un sito web per monitorare i movimenti nel mondo degli yacht di lusso degli oligarchi russi. Segnala ilmessaggero.it