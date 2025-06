Diego Luna | Mi offrono ancora ruoli da spacciatore ma dopo Rogue One qualcosa è cambiato

non definisce più la sua versatilità e il suo talento. Diego Luna, protagonista di Andor, riflette sulla sfida di superare gli stereotipi di Hollywood e sull'importanza di evolversi come artista, dimostrando che il successo può aprire nuove strade e rompere barriere. La sua esperienza è un esempio potente di come il talento possa sfidare le aspettative e ridefinire il proprio percorso professionale.

L'attore messicano riflette sui limiti degli stereotipi a Hollywood e su come il successo in Star Wars abbia ampliato le opportunità nella sua carriera. Diego Luna è il volto di Andor, una delle serie più apprezzate dell'universo Star Wars, nata come spin-off di Rogue One. Nonostante il successo globale della saga, l'attore continua a ricevere proposte legate a ruoli da spacciatore, un'etichetta che ha segnato la sua carriera per anni, ma che ora non è più l'unica prospettiva. Diego Luna e lo stereotipo dello spacciatore "Prima di Star Wars, i ruoli che mi proponevano erano quasi esclusivamente da narcotrafficante", ha raccontato Luna a The Hollywood Reporter. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Diego Luna: “Mi offrono ancora ruoli da spacciatore, ma dopo Rogue One qualcosa è cambiato”

