Diecimila lavoratori rischiano il carcere dopo il corteo | cos' è successo e perché c' entra il blocco stradale

Un corteo di diecimila metalmeccanici ha attraversato la Tangenziale, rischiando il carcere a causa del blocco stradale. Una protesta che solleva molteplici interrogativi sulla libertĂ di manifestare e le conseguenze legali di azioni di solidarietĂ . Ma quanto pesa davvero questa legge? Scopriamo insieme cosa si cela dietro questo caso e quali sono le implicazioni per i lavoratori e i diritti civili nel nostro Paese.

I diecimila metalmeccanici che venerdì mattina hanno formato un corteo che ha attraversato un tratto di Tangenziale rischiano il carcere. Almeno stando alla legge italiana e all'interpretazione del reato di blocco stradale, che dopo l'entrata in vigore del Decreto Sicurezza è passato da essere.

