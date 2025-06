Dieci milioni di euro per riqualificare lo storico Park Hotel Montecavallo

Un nuovo capitolo si apre per il Park Hotel Montecavallo, simbolo di Piancavallo e della sua storia. Con un investimento di 10 milioni di euro, tra fondi pubblici e privati, l’obiettivo è restituire alla struttura il suo splendore originale e valorizzare il territorio circostante. Questa riqualificazione rappresenta un passo importante per il rilancio del turismo locale e per creare un punto di riferimento moderno e accogliente. Il futuro del Park Hotel Montecavallo è più luminoso che mai.

Proseguono gli interventi di riqualificazione del Park Hotel Montecavallo, storica struttura ricettiva di piazzale della Puppa a Piancavallo. Grazie a un investimento complessivo di 10 milioni di euro, sostenuto in parte dalla Regione Friuli Venezia Giulia e in parte da imprenditori privati. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Dieci milioni di euro per riqualificare lo storico Park Hotel Montecavallo

In questa notizia si parla di: milioni - euro - park - hotel

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

Presentata al Park Hotel Franceschi "Woman art expo", mostra itinerante dedicata alle donne Ci occupiamo di cultura con la mostra itinerante “Woman Art Expo”, che quest’anno compie 10 primavere. Vai su Facebook

Dieci milioni di euro per riqualificare lo storico Park Hotel Montecavallo; Russotti punta a 80 mln di euro entro il 2026. Investiti 40 mln nel Milan Marriott Hotel; Salò: presentato il maxiprogetto alberghiero da 150 milioni di euro.

Salento, hotel e holiday home: 3,2 milioni di euro per il lusso - E penso che ci sia da fare tanto», aveva annunciato a luglio del 2023 ll manager ha investito quasi 2 milioni di euro e ha appena ... Riporta quotidianodipuglia.it

Falkensteiner Park Resort a Salò: nuovo hotel 5 stelle in arrivo - Il Falkensteiner Park Resort di Salò, nuovo hotel 5 stelle, segna un'importante espansione per il gruppo in Italia. Come scrive gardanotizie.it