Dida avverte l’Inter | Ecco chi può vincere lo scudetto nella prossima stagione E’ una nuova candidata

Dida, ex portiere di fama mondiale, sorprende gli appassionati di calcio annunciando una possibile rivoluzione nel prossimo campionato. Tra analisi sull’Inter, entusiasmo per il nuovo Milan di Allegri e riferimenti a grandi nomi come Ancelotti, l’ex numero uno non si limita a commentare: indica chi potrebbe essere la sorpresa della stagione e candida anche il squadra rossonera come vera minaccia. La corsa allo scudetto si infiamma: chi avrà la meglio?

Dida lancia la sfida all’Inter e candida anche il Milan per lo scudetto: le dichiarazioni dell’ex portiere. Intervistato da Sky Sport, Dida ha toccato vari temi, da Ancelotti a Gattuso passando per il nuovo Milan di Allegri, che potrebbe insidiare Inter, Napoli e le altre per lo scudetto. LE PAROLE – «È stato piacevole sapere che Ancelotti sia arrivato al Brasile. È un grandissimo allenatore, uno che ha vinto tutto. Sono contento che ora abbia questa possibilità . Nelle prime due partite ha già aggiustato qualcosa, riuscendo a non subire gol. Gattuso? Sono contento per lui perché un mio amico. Come allenatore è cresciuto tanto e ora ha una grande opportunità . 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dida avverte l’Inter: «Ecco chi può vincere lo scudetto nella prossima stagione». E’ una nuova candidata

In questa notizia si parla di: inter - dida - scudetto - avverte

PSG Inter, Dida: «Non so cosa succederà , ma sono forti entrambe! Donnarumma? L’ho sentito, vuole vincerla…» - Nel prendere parola sulla finale di Champions League del 31 maggio tra PSG e Inter, l’ex portiere Nelson Dida evidenzia la forza di entrambe le squadre.

Accadde oggi, Inter-Milan: nel 2005 l'euroderby di Champions dei petardi; Dida avverte l'Inter: «Ecco chi può vincere lo scudetto nella prossima stagione». E' una nuova; Nuovo San Siro, problemi per Inter e Milan? Spuntano dei nuovi ostacoli.

Stramaccioni avverte l'Inter: "Attenzione al Como, Fabregas vorrà fare bella figura" - L'ex allenatore e ora opinionista DAZN Andrea Stramaccioni ha parlato della corsa scudetto a Radio Marte ... Scrive tuttomercatoweb.com

Stramaccioni avverte l'Inter: "Attenzione al Como, Fabregas vorrà fare bella figura" - L'ex allenatore e ora opinionista DAZN Andrea Stramaccioni ha parlato della corsa scudetto a Radio Marte ... Segnala m.tuttomercatoweb.com