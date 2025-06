Diagnosi lenta degli effetti avversi | niente indennizzo a una danneggiata

In un’epoca in cui la giustizia dovrebbe essere al fianco dei cittadini, casi come quello di una donna danneggiata da Pfizer evidenziano falle nel sistema. La diagnosi lenta e le tempistiche ormai scadute hanno negato il risarcimento, lasciando senza tutela chi ha subito effetti collaterali gravi. È un richiamo all’importanza di agire tempestivamente e di conoscere i propri diritti, perché il tempo non aspetta, e la giustizia non aspetta. Continua a leggere.

Riconosciuto il nesso tra la dose di Pfizer e la pericardite sviluppata da una donna. La quale però non vedrà un soldo: a causa di legali impreparati, i tempi per chiedere il risarcimento sono scaduti. E lo Stato non transige. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Diagnosi lenta degli effetti avversi: niente indennizzo a una danneggiata

