Di Marco Pd sulle aree interne | Il Governo deve dare ascolto ai sindaci si può ripartire con una nuova idea di Paese

Il consigliere regionale del PD Antonio Di Marco sottolinea l'importanza di ascoltare i sindaci delle aree interne, come evidenziato dalla lettera del sindaco di Gagliano Aterno, Luca Santilli. È fondamentale ripartire con una nuova idea di paese, capace di valorizzare e rilanciare queste zone spesso trascurate. Solo così si potrà davvero costruire un futuro sostenibile e vibrante per tutte le comunità interne.

Il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco interviene in merito alla lettera inviata dal sindaco di Gagliano Aterno, Luca Santilli, indirizzate al ministro per il Sud e la Coesione interne Giuseppe Foti, che chiede che la politica non autorizzi lo spopolamento delle aree. 🔗 Leggi su Ilpescara.it